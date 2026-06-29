Brezilyalı taraftarlardan Filistin dayanışması: Bayraklarla yürüdüler

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya-Japonya maçı öncesi bazı Brezilyalı taraftarlar, Filistin bayraklarıyla NRG Stadyumu’na yürüdü. Filistin’e destek veren taraftarlar, Houston’daki karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde görüntülendi.
Brezilya ile Japonya arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu karşılaşması öncesinde taraftarlar NRG Stadyumu’na yürüdü. Bazı Brezilyalı taraftarlar, Filistin’e destek amacıyla bayraklar taşıdı.
Brezilyalı taraftarlardan Filistin’e destek
Brezilyalı taraftarlardan Filistin’e destek, FIFA 2026 Dünya Kupası’ndaki Japonya karşılaşması öncesinde geldi. Bazı taraftarlar, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentindeki NRG Stadyumu’na Filistin bayraklarıyla yürüdü.
Brezilya ile Japonya, turnuvanın son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde stada doğru ilerleyen Brezilyalı taraftarların bir bölümü, yürüyüş sırasında Filistin’e destek verdi.
Karşılaşma Houston’da oynanacak
Brezilya ile Japonya arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu mücadelesine Houston’daki NRG Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Karşılaşma öncesinde ise bazı Brezilyalı taraftarlar stada Filistin bayraklarıyla yürüdü. Taraftarların Filistin’e destek amacıyla gerçekleştirdiği yürüyüş büyük ilgi gördü.