Bu sözler çok tartışılır: "Türkiye formasını giymem!"

Özellikle Almanya formasıyla Dünya Kupası’nda etkileyici bir performans ortaya koyması, konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Türkiye’nin hücum hattı için önemli bir alternatif olabileceği düşünülen Ündav’ın, geçmişte A Milli Takım’a yönelik bu kadar kesin ifadeler kullanması sosyal medyada da çok sayıda yorum ve eleştiriyi beraberinde getirdi.