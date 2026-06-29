Bu sözler çok tartışılır: "Türkiye formasını giymem!"

Almanya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Deniz Ündav, bu kez saha içindeki etkisinden çok geçmişte A Milli Takım için yapılan görüşmelerde kullandığı ifadelerle gündeme geldi.
Gazeteci Ali Naci Küçük’ün paylaştığı bilgiye göre golcü oyuncu Deniz Ündav, A Milli Takım temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından Türkiye için kapıyı net bir şekilde kapatmış. Ündav’ın, “Kendimi o formayı giyerken hayal edemiyorum. Lütfen daha fazla pres yapmayın” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Uzun süre Türkiye Milli Takımı için adı geçen Deniz Ündav’ın bu sözleri, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Daha önce ay-yıldızlı formayı giyme ihtimali sık sık tartışılan başarılı oyuncu, sonrasında tercihini Almanya Milli Takımı’ndan yana kullanmıştı.
Özellikle Almanya formasıyla Dünya Kupası’nda etkileyici bir performans ortaya koyması, konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Türkiye’nin hücum hattı için önemli bir alternatif olabileceği düşünülen Ündav’ın, geçmişte A Milli Takım’a yönelik bu kadar kesin ifadeler kullanması sosyal medyada da çok sayıda yorum ve eleştiriyi beraberinde getirdi.
Bazı futbolseverler oyuncunun tercihine saygı duyulması gerektiğini savunurken, bazıları ise kullanılan ifadelerin Türkiye Milli Takımı’na karşı kırıcı olduğunu dile getirdi. Ündav’ın “o formayı giyerken hayal edemiyorum” sözleri, özellikle milli forma hassasiyeti üzerinden tartışmaların merkezine yerleşti.
Deniz Ündav’ın Almanya’yı seçmesi daha önce de tartışma konusu olmuştu. Ancak oyuncunun Dünya Kupası’nda gösterdiği çıkış ve ardından bu sözlerin ortaya çıkması, tartışmanın boyutunu daha da büyüttü.
Türk futbol kamuoyu, bir yandan oyuncunun kariyer tercihine saygı duyulması gerektiğini belirtirken, diğer yandan ay-yıldızlı formaya yönelik bu net tavrın unutulmayacağı görüşünde birleşiyor.