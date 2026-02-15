Burak Yılmaz faturayı öğrencisine kesti: Golün ardından hemen kenara aldı

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’de Kocaelispor deplasmanında yenen gol sonrası sinirlerine hakim olamadı. Bireysel oynayan oyuncusunu anında oyundan çıkardı.
Süper Lig’in 22. haftasında oynanan mücadelede Gaziantep FK cephesinde teknik direktör Burak Yılmaz’ın sert tepkisi damga vurdu.
Karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonda takım oyunundan uzak kalan Denis Dragus’a sinirlenen genç teknik adam, rakibin golünün ardından radikal bir karar aldı.
Yılmaz, 26 yaşındaki Rumen forveti oyundan çıkararak yerine Aliou Badara Gassama’yı sahaya sürdü.
Bu değişiklik hem saha içinde hem tribünlerde şaşkınlığa neden olurken, kenara gelen Dragus’un üzgün hali dikkat çekti. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular soyunma odasına giderken Dragus’un tek başına yedek kulübesinde oturmaya devam etmesi kameralara yansıdı.
Öte yandan karşılaşma sırasında şiddetli itirazlarını sürdüren Burak Yılmaz, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.