Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Büyük umutlarla transfer olmuştu: Milli yıldız için ayrılık depremi!

Büyük umutlarla transfer olmuştu: Milli yıldız için ayrılık depremi!

14:077/12/2025, Sunday
G: 7/12/2025, Sunday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sezon başında büyük umutlarla Cagliari'ye kiralanan genç milli futbolcu Semih Kılıçsoy, İtalya'da beklenen süreleri alamaması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Beşiktaş, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralamıştı.


Yeni takımında düzenli forma şansı bulamayan genç forvet için çarpıcı bir ihtimal gündeme geldi.




SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR


La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre Semih Kılıçsoy, devre arasında Beşiktaş'a geri dönebilir.

20 yaşındaki futbolcunun beklentilere cevap veremediği ve kariyeri için önemli bir kararın eşiğinde olduğu vurgulandı.



Haberde Semih Kılıçsoy'un Cagliari'den ayrılma ihtimalinin giderek daha gerçekçi bir senaryoya dönüştüğü belirtilirken, genç futbolcunun karar aşamasında olduğu aktarıldı.



Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 8 maça çıkıp 182 dakika süre alabilen Semih Kılıçsoy, skor katkısı veremedi.



#Cagliari
#Semih Kılıçsoy
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı?