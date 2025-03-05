Çağlar Söyüncü takım arkadaşını öve öve bitiremedi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Rangers'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi futbolculardan Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Rangers ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Ülker Stadyumu'nda teknik direktör Jose Mourinho ile Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları şöyle:
'Çok iyi bir çıkışımız var'
"Güçlü bir takımla oynayacağız ama biz de çok güçlüyüz. Hocamız maçla ilgili gerekenleri bize anlattı. Son zamanlarda takım halinde iyi işler yapıyoruz. Çok iyi bir çıkışımız var. Taraftarın desteğiyle inşallah iyi bir skor alacağız."
'3 kupaya talibiz'
"Fenerbahçe olarak 3 kupaya talibiz. Zaten hocamızın kupalarını söylemeye gerek yok. Geldiği günden beri bütün kupaları istediğini söyledi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz, buna gücümüz var ve inanıyoruz."
'Rakiplere şut şansı vermedik'
"Milan Skriniar'ın gelmesiyle daha da iyi bir savunma olduk. İyi ki bizimle. Çok iyi bir takım ruhu var. Son 3 maçta ilk yarılarda rakiplere şut şansı vermedik. Bunu stoper olarak değil, takım halinde yapıyoruz. Hep birlikte iyi savunma yapıyoruz, hocamız da bunu istiyor."