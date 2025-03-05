Çağlar Söyüncü takım arkadaşını öve öve bitiremedi

Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları şöyle:

'Çok iyi bir çıkışımız var'

"Güçlü bir takımla oynayacağız ama biz de çok güçlüyüz. Hocamız maçla ilgili gerekenleri bize anlattı. Son zamanlarda takım halinde iyi işler yapıyoruz. Çok iyi bir çıkışımız var. Taraftarın desteğiyle inşallah iyi bir skor alacağız."