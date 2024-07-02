Geçtiğimiz sezon Nürnberg formasıyla birçok dev kulübün radarına giren Türk futbolcu Can Uzun 11 milyon euroya transfer oldu. Genç yıldız yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Can Uzun hangi takıma transfer oldu? İşte detaylar.

1 / 7 Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı.



2 / 7 Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki oyuncu ile 2029'a kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.



3 / 7 Frankfurt, Can için Nürnberg'e 11 milyon euro bonservis ödeyecek.

4 / 7 İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Can Uzun, "Eintracht Frankfurt benim için ve gelişimim için mükemmel bir istasyon.



5 / 7 Bu yeni mücadeleyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve kendimi Frankfurt taraftarlarına tanıtmak için sabırsızlanıyorum." dedi.



6 / 7 Nürnberg altyapısından yetişen Can Uzun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de çıktığı 30 maçta 16 gol 2 asiste imza attı.