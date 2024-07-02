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Spor

Can Uzun’un yeni adresi belli oldu: 11 milyon euro, 5 yıllık sözleşme

13:37 - 2/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 13:38 - 2/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak

Geçtiğimiz sezon Nürnberg formasıyla birçok dev kulübün radarına giren Türk futbolcu Can Uzun 11 milyon euroya transfer oldu. Genç yıldız yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Can Uzun hangi takıma transfer oldu? İşte detaylar.

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Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı.


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Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki oyuncu ile 2029'a kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.


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Frankfurt, Can için Nürnberg'e 11 milyon euro bonservis ödeyecek.

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İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Can Uzun, "Eintracht Frankfurt benim için ve gelişimim için mükemmel bir istasyon.


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Bu yeni mücadeleyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve kendimi Frankfurt taraftarlarına tanıtmak için sabırsızlanıyorum." dedi.


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Nürnberg altyapısından yetişen Can Uzun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de çıktığı 30 maçta 16 gol 2 asiste imza attı.

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Bu sezon ilk kez Milli Takım'a çağırılan Can, EURO 2024 geniş kadrosunda da kendine yer buldu.


#Can Uzun
#Nirnberg
#Eintracht Frankfurt
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