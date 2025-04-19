Carlo Ancelotti için iki sürpriz kulüp devrede

1980’li yıllarda oyuncu olarak Roma formasıyla sekiz sezon geçiren Ancelotti, Milan’ın başında ise beş yıl içinde iki Şampiyonlar Ligi ve bir Serie A şampiyonluğu kazanmıştı. Teknik adamlık kariyerinde Napoli, Juventus ve Parma gibi İtalyan takımlarında da görev yapan Ancelotti, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını iki kez kaldırdı.



