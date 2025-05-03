Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı saat kaçta, ilk 11’ler belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 37 puanla 14'üncü sırada bulunuyor ve kazanarak bir an önce ateş hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Gaziantep FK ise 42 puanla 11. Sırada yer alıyor ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmak için 3 puan istiyor.



