Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı saat kaçta, ilk 11’ler belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Papanikolaou, formasını giyemeyecek. Gaziantep ekibindeyse eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Peki, Çaykur Rizespor - Gaziantep FK ilk 11’ler belli oldu mu? İşte maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 37 puanla 14'üncü sırada bulunuyor ve kazanarak bir an önce ateş hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Gaziantep FK ise 42 puanla 11. Sırada yer alıyor ve üst sıralara bir adım daha yaklaşmak için 3 puan istiyor.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Papanikolaou, formasını giyemeyecek. Gaziantep ekibindeyse eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında yer alamayan teknik direktör Selçuk İnan, takımının başında olacak, ayrıca kart cezaları sona eren David Okereke ve Kacper Kozlowski de şans verildiği takdirde sahaya çıkabilecek.
Çaykur Rizespor, iç sahada oynadığı 15 lig maçında 6 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşarken, misafir güneydoğu temsilcisi ise 15 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş'ı yenebildi. Bellona Kayserispor, Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanlarından ise beraberlikle ayrılan Gaziantep ekibi, diğer 10 maçından puansız ayrıldı.
İki takım arasında ligde oynanan 9 maçın 6'sında Gaziantep takımı galip gelirken, 3 maçta ise Çaykur Rizespor üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan maçlarda beraberlik yaşanmamasıysa bir diğer dikkat çeken istatistik konumunda.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak. Büyük çekişme vadeden karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Çaykur Rizespor'un Süper Lig tarihinde berabere kalmadan en fazla karşılaştığı rakibi Gaziantep FK (3G 6M). Çaykur Rizespor'a konuk olduğu dört Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Gaziantep FK (2G 2M), kaybettiği iki karşılaşmada da kalesinde üç gol gördü.
Bu sezonun 8-14'üncü haftaları arasında oynadığı altı Süper Lig maçının beşini kazanan Çaykur Rizespor (1M), daha sonra çıktığı 18 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda galibiyet elde etti (3B 10M). Son iki Süper Lig maçından puansız ayrılan Gaziantep FK, Ağustos-Eylül 2024 arasından bu yana üst üste üç mağlubiyet almıyor.
Evinde oynadığı son yedi maçlık süreçte üst üste iki kez aynı sonucu almayan (3G 2B 2M) ve son karşılaşmada Eyüpspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor, seyircisi önünde 2+ galibiyet aldığı son seriyi Ekim-Aralık 2024 arasında yakaladı (3G).
Süper Lig'de çıktığı son 14 deplasman maçında da gol yiyen (toplam 32) ve bu karşılaşmaların sadece birini kazanan Gaziantep FK (3B 10M), tek galibiyetini Beşiktaş'ı 2-1 yenerek aldı.
Süper Lig'de bu sezon rakipleri kendi kalesine en fazla gol atan takım olan Çaykur Rizespor (5), Fenerbahçe'den (6; 2017/18) bu yana bir Süper Lig sezonunda bu şekilde en fazla gol bulan ekip konumunda.
Bu sezon Süper Lig'de asisti bulunmayan oyuncular arasında en fazla gol atan isim Ali Sowe (14). Bir Süper Lig sezonunu bu şekilde daha fazla golle tamamlayan son oyuncu ise Papiss Cisse (16; 2018/19).
Süper Lig'deki son dört asistini Ali Sowe'un gollerine yapan David Akintola'nın, Türkiye kariyerinde beş gol pası verdiği bir takım arkadaşı bulunmuyor (4; Mame Diouf ile eşit).
Gaziantep FK orta sahası Alexandru Maxim'in Süper Lig kariyerinde Çaykur Rizespor'dan (4 gol & 2 asist) daha fazla gole katkı sağladığı tek takım Sivasspor (6 gol & 1 asist).
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Berkay, Verasanovic, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe
Gaziantep FK: Burak, Semih, Viana, Husic, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Okereke, Boateng