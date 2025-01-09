Çok konuşulacak sözler: Hakemler Galatasaray'a yardım ediyordu

Rıza Çalımbay ile çalıştın, unutamadığın bir anın var mı?





"Türkiye'ye geldiğimde bana ilk şans veren kişi Rıza hocaydı. Benim için çok önemliydi. Sonrasında işler istediğim gibi gitmemiş olsa bile... Size onunla ilgili anlatacağım bir anım var. Galatasaray maçından önce bütün hafta beni bu maça hazırladı çünkü benden çok şey bekliyordu. Oynanan maçta hakem bizim golümüzü vermedi, Rıza hoca resmen hakemle kavga etmek istemişti."