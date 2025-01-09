Çok konuşulacak sözler: Hakemler Galatasaray'a yardım ediyordu

2022-2024 yılları arasında Sivasspor forması giyen ve kariyerine Romanya temsilcisi CFR Cluj'da devam eden Fildişi Sahilli futbolcu Kader Keita, Süper Lig kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda oynanan Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili de çok konuşulacak sözler sarf etti.
İşte Süper Lig kariyeriyle ilgili Fanatik'in sorularını cevaplayan Kader Keita'nın açıklamaları:
Rıza Çalımbay ile çalıştın, unutamadığın bir anın var mı?
"Türkiye'ye geldiğimde bana ilk şans veren kişi Rıza hocaydı. Benim için çok önemliydi. Sonrasında işler istediğim gibi gitmemiş olsa bile... Size onunla ilgili anlatacağım bir anım var. Galatasaray maçından önce bütün hafta beni bu maça hazırladı çünkü benden çok şey bekliyordu. Oynanan maçta hakem bizim golümüzü vermedi, Rıza hoca resmen hakemle kavga etmek istemişti."
O maçta neler oldu?
"Bu bir adaletsizlikti, inanamadım. Çünkü o yüzde 100 goldü. Rıza hoca genelde sakin bir insandır ama maçtan sonra hakemlere karşı çok öfkeliydi."
En zorlandığın rakip hangi takımdı?
"Benim için en zor rakip Galatasaray'dı. Çünkü bazen hakemler onlara yardım ediyordu."
Türkiye'deki en iyi stadyum ve atmosfer hangisiydi?
"Türkiye'de en iyi atmosfer ve stadyum bence Galatasaray'daydı. Çılgın bir atmosfer vardı ve ben bunu seviyorum. Ayrıca Beşiktaş'ın da atmosferi ve stadyumu güzeldi."
Bu sezon Türkiye'de kim şampiyon olur?
"Bence bu sezonun şampiyonu yine Galatasaray olacaktır. Fenerbahçe taraftarları için üzgünüm... Ama Samsunspor'un da çok iyi bir sezon geçirdiğini görüyorum, umarım böyle devam ederler."
Tekrardan Türkiye'ye dönmek ister misin?
"Tabii ki geri dönmek istiyorum çünkü Türkiye'yi zihinsel olarak ve yaşam olarak seviyorum, ayrıca Türkiye'ye geri dönme fırsatım olursa doğrudan geri döneceğim. Çünkü Müslüman oyuncular için hayat orada daha kolay."
Sakatlık geçirmiştin, süreç senin için nasıl geçmişti?
"İstanbul'da kolumdan ameliyat olmuştum. Allah'ın izniyle çabuk geçti ve Hatayspor karşısında hemen sahaya çıktı. Türkiye'de gerçekten çok iyi doktorlar var."
Sivasspor taraftarına ne demek istersin?
"Beni güzel karşıladıkları için onlara teşekkür ediyorum, stada gelip oyuncuları desteklemeye devam etsinler."