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Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi itirafı: ‘Çok komik bir andı’

Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi itirafı: ‘Çok komik bir andı’

10:155/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan kariyeri, Real Madrid günleri ve Lionel Messi rekabeti hakkında açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki Portekizli yıldızın Messi sözleri ise gündem oldu. Detaylar haberimizde.

Ronaldo, İspanya'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, kariyeri, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile rekabeti, en başarılı günlerini geçirdiği Real Madrid ve Suudi Arabistan'daki hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.


Tarihin en iyi futbolcusu tartışmalarında çoğu zaman Lionel Messi ile kıyaslanan Ronaldo, Arjantinli futbolcuyla iyi bir ilişkisi olduğunu dile getirdi.


Messi ile aralarında tarihi bir rekabet yaşandığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Messi ile çok iyi bir ilişkim vardı.


Bir zamanlar bir ödül töreninde onun için çeviri yaptığımı hatırlıyorum, çok komik bir andı.


Bana her zaman iyi davrandı. 15 yıldır ödülleri paylaşıyoruz ve her zaman iyi anlaşıyoruz.


Umarım futbolda bizim ulaştığımız sayıları tekrar görebiliriz ama bunun çok zor olduğuna inanıyorum." diye konuştu.


#Cristiano Ronaldo
#Lionel Messi
#İspanya La Liga

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