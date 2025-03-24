Davinson Sanchez FIFA kuralına takıldı

Davinson Sanchez'in sağlık kontrolleri de yapıldı. Milli takım kampında yapılan muayene ve kontrollerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Takımla birlikte antrenmana da çıkan Davinson Sanchez'in Türkiye'ye dönerek Galatasaray ile antrenmanlarına devam etmesi bekleniyor.