Davinson Sanchez FIFA kuralına takıldı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız savunma oyuncusu Davinson Sanchez, şaşırtan bir durumla karşı karşıya kaldı. 28 yaşındaki futbolcunun Paraguay maçında oynamasına izin çıkmadı.
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri karşılaşmasında Brezilya ile Kolombiya, Mane Garrincha Arena'da karşı karşıya gelmişti.
Brezilya, zorlu mücadeleyi Vinicius Junior'ın 90+9. dakikada attığı golle 2-1 kazanmıştı.
73 dakikada ise Brezilya kalesinde yaşanan pozisyonda ileriye çıkan Galatasaray'ın yıldız ismi Davinson Sanchez, ev sahibi ekibin file bekçisi Alisson Becker ile çarpışmıştı.
Oyundan alınan ve kafasına darbe aldığı için doktorların sahaya dönmesine müsaade etmediği başarılı oyuncunun yerine Carlos Cuesta oyuna girmişti.
Oyundan alındığı için sinirlenen Davinson Sanchez teknik ekibe tepki göstermişti.
Kolombiya sıradaki maçını ise çarşamba günü Paraguay ile oynayacak. İlk maçta kafasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez, kurallar gereği bu maçta forma giyemeyecek.
Fanatik'in aktarıdığı habere göre; FIFA kafaya alınan darbeler nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncular için 7 günlük süre belirledi. 7 gün geçmeden yeniden forma giymesine izin verilmiyor.
20 Mart'ta kafasına darbe alan Kolombiyalı yıldızın 27 Mart'a kadar forma giymesi yasak. Paraguay maçı 26 Mart'ta süre ise 27 Mart'ta sona eriyor.
Davinson Sanchez'in sağlık kontrolleri de yapıldı. Milli takım kampında yapılan muayene ve kontrollerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Takımla birlikte antrenmana da çıkan Davinson Sanchez'in Türkiye'ye dönerek Galatasaray ile antrenmanlarına devam etmesi bekleniyor.