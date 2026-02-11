Denizden gelen sürpriz: Selçuk İnan restoranda karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı

Taraftar adına konuşan Mehmet Açık ise, "41 yaşında çok hocamız olmadı. Bir Güvenç Kurtar olmuştu. O zaman biz küçüktük. Şimdi hocama nasip oldu. Başkanımızın da selamı var. 41 yaşınızda sizinle olmaktan çok mutluyuz. İnşallah uzun ömür ve Kocaelispor’da güzel şeyler nasip eder" dedi. İnan da, "İnşallah mahcup olmayız" karşılığını verdi, misafirleriyle tek tek ilgilendi.