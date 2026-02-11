Yeni Şafak
Denizden gelen sürpriz: Selçuk İnan restoranda karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı

15:5411/02/2026, الأربعاء
G: 11/02/2026, الأربعاء
IHA
Kocaelisporlu taraftarlar, Teknik Direktör Selçuk İnan’ı şaşkınlığa uğratan doğum günü sürprizi hazırladı. İnan’ın ailece akşam yemeği yediği restorana sahilden teknelerle yanaşan taraftarlar, ’41 yaşında Kocaelispor’un hocası olmak herkese nasip olmaz’ diyerek doğum günü bestelerini seslendirdi ve yeşil-siyah pasta kesti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, dün (salı) 41 yaşına girdi. İstanbul’da ailesiyle birlikte doğum günü için restoranda bir araya gelip akşam yemeği yiyen İnan’a, bir grup Kocaelispor taraftarı sürpriz yaptı. Yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu denizden teknelerle restorana yaklaştı ve meşaleler eşliğinde sloganlar attı. Yapılan organizasyonun bir başka çiftin evlilik teklifi olduğuna inandırılan Selçuk İnan bir süre sonra eşinin yönlendirmesiyle taraftarı, pankartları ve sloganları tanıyarak büyük şaşkınlık yaşadı.

41 yaşına Kocaelispor’da girdi


Kocaelispor Kulübü Organizasyon Müdürü Mehmet Açık ve bir grup taraftar, Güvenç Kurtar’dan sonra Kocaelispor’da teknik direktörlük yaparken 41 yaşına giren ikinci isim olan Selçuk İnan’a unutmayacağı bir anı hazırladı ve doğum günü için özel beste yaptı. Bestede, ’Selçuk İnan hoca, yeşil-siyah renkler yakışıyor sana. Ömrün uzun olsun, sağlık neşe dolsun. Körfez’e aşkını cümle alem duysun. İnandık biz sana, Selçuk İnan Hoca. Yeşil-siyah renkler yakışıyor sana. Ömrün uzun olsun, sağlık neşe dolsun. Körfez’e aşkını cümle alem duysun’ sözleri yer aldı.

Detaylı organizasyon yapıldı


Selçuk İnan için '41 yaşında Kocaelispor’un hocası olmak herkese nasip olmaz’, ’İyi ki doğdun, 41’de bizimle oldun’, ’41 kere maşallah’ pankartları ve bayraklar hazırlanırken, otobüsler ve tekneler kiralanarak yola çıkıldı. Yol boyunca organizasyonun detayları prova edildi. İnan’ın organizasyonu erkenden fark etmemesi için evlilik teklifi görüntüsü hazırlandı. Bazı taraftarlar ise balıkçı kılığına girerek sahildeki yerini aldı.

Evlilik teklifi yapılıyor sandı


Selçuk İnan ailesiyle yemek yerken bir anda Kocaelisporlu taraftar grubunun sloganları başladı, meşaleler yakıldı. Başlangıçta evlilik teklifi olduğuna inanan İnan tepki vermedi. Eşinin yönlendirmesiyle doğum günü sürprizinin farkına varan ve kalabalığın kendisi için dışarıda olduğunu anlayan Selçuk İnan , şaşkın bakışlar arasında restorandan dışarı çıkıp, taraftarın yanına gitti.

Büyük şok yaşadı, sahilde pasta kesti


Sahile yaklaşan teknelerden ’Tiryakinim’ şarkısı çalındı ve sloganlar atıldı. Hayatında yapılan en güzel sürpriz olduğunu belirten ve gözleri dolan Selçuk İnan duygusal anlar yaşadı. Yeşil-siyah renklerde hazırlanan pastanın mumlarını taraftarlarla birlikte üfleyen İnan ardından kendisi için hazırlanan besteyi dinledi. Selçuk İnan kendisine verdikleri değer için taraftara teşekkür etti.

Taraftar adına konuşan Mehmet Açık ise, "41 yaşında çok hocamız olmadı. Bir Güvenç Kurtar olmuştu. O zaman biz küçüktük. Şimdi hocama nasip oldu. Başkanımızın da selamı var. 41 yaşınızda sizinle olmaktan çok mutluyuz. İnşallah uzun ömür ve Kocaelispor’da güzel şeyler nasip eder" dedi. İnan da, "İnşallah mahcup olmayız" karşılığını verdi, misafirleriyle tek tek ilgilendi.

