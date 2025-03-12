Derbi için olay plan: Maç başında 5 kırmızı kart

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray maçına Türk hakemin atanması halinde dünya basınında çok ses getirecek bir hamle yapacak. Siyah - beyazlı futbolcular başlama düdüğüyle birlikte formalarını çıkararak hakemin 5 kırmızı kart göstermesini sağlayacak ve maçı protesto edecek.