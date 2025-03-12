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Derbi için olay plan: Maç başında 5 kırmızı kart

Derbi için olay plan: Maç başında 5 kırmızı kart

10:2512/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
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Galatasaray derbisine yabancı hakem talep eden Beşiktaş'ın, karşılaşmaya yerli hakem atanması durumunda büyük ses getirecek bir harekete imza atacağı iddia edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması sonrasında siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı bir açıklama yapmış ve Tüpraş Stadı’nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçına da yabancı hakem istediklerini söylemişti.

Ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’na da bu yönde başvuruda bulunulduğu belirtilmişti.

Hem federasyon kanadından gelen belirsiz açıklamalar hem de Beşiktaş-Gaziantep FK maçında Zorbay Küçük’ün yönetimi bardağı taşırdı.

Tüpraş Stadyumu'ndaki taraftarlar "Derbiye Türk hakem istemiyoruz" tezahüratını maç sonunda sık sık yaparken, siyah - beyazlı yönetimin de maç sonunda toplandığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray maçına Türk hakemin atanması halinde dünya basınında çok ses getirecek bir hamle yapacak. Siyah - beyazlı futbolcular başlama düdüğüyle birlikte formalarını çıkararak hakemin 5 kırmızı kart göstermesini sağlayacak ve maçı protesto edecek.

Siyah-beyazlı yöneticilerin bu fikri değerlendirmeye aldıkları aktarıldı. Yönetimin, eşitlik ilkesi gereğince acil olarak Galatasaray maçına yabancı hakem atanmasını beklediği kaydedildi.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
#TFF

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