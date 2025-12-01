Yeni Şafak
Derbi öncesi flaş çağrı: Fenerbahçe'ye benim gibi bir golcü alın

15:141/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Fenerbahçe’nin eski futbolcularını bir araya getiren organizasyonda Semih Şentürk’ün devre arası golcü transferi çağrısı dikkati çekti. Şentürk'ün derbi öncesi yaptığı bu çıkışı, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümünün tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, Galatasaray maçı öncesinde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Birleşik Fenerbahçeliler Derneği Asbaşkanı Orçun Apay ve kongre üyesi Oskar Gültaşlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona eski futbolcular Serdar Kulbilge, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Diego Lugano, Stephen Appiah, Uğur Boral, Mert Nobre, Elvir Boliç, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Kemal Aslan, Gökhan Gönül, Serkan Balcı ve Ali Bilgin ile Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Organizasyonda konuşan sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Semih Şentürk, dikkati çeken bir çıkışa imza attı.

Şenürk, "Burada yöneticilerimiz var belki mesaj da verebilirim. Allah'ınızı seviyorsanız bir tane golcü alalım devre arası. Benim gibi, Nobre gibi… Box’ın içinde topu kaleye sokacak bir golcü bulalım inşallah" diye konuştu.

Semih Şentürk'ün kritik Galatasaray derbisi öncesi bu sözleri sosyal medyada sarı-lacivertli bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.

