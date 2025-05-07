Dev maçla ilgili flaş çağrı: UEFA soruşturmalı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Inter, normal süresi 3-3 biten karşılaşmada Barcelona’yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Barcelonalı cephesi maçın ardından hakem Szymon Marciniak'a büyük tepki gösterdi. Yıldız futbolcudan da Polonyalı hakemle ilgili UEFA'ya çağrı geldi.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in Barcelona'yı konuk ettiği maç nefesleri kesti.

2 /6 Inter, 3-3'ün rövanşında, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede Barcelona'yı uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.

3 /6 Barcelona cephesi, karşılaşmanın ardından hakem Szymon Marciniak'a büyük tepki gösterdi.

4 /6 Barcelonalı futbolcu Pedri, maçın ardından "Bu hakemin başına ilk kez gelmiyor. UEFA konuyu soruşturmalı" dedi.

5 /6 Barcelona'nın stoperi Eric García ise, "Hepimiz buraya en son geldiğimizde bu hakemle neler yaşandığımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.