Dev maçla ilgili flaş çağrı: UEFA soruşturmalı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Inter, normal süresi 3-3 biten karşılaşmada Barcelona’yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Barcelonalı cephesi maçın ardından hakem Szymon Marciniak'a büyük tepki gösterdi. Yıldız futbolcudan da Polonyalı hakemle ilgili UEFA'ya çağrı geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in Barcelona'yı konuk ettiği maç nefesleri kesti.
Inter, 3-3'ün rövanşında, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede Barcelona'yı uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.
Barcelona cephesi, karşılaşmanın ardından hakem Szymon Marciniak'a büyük tepki gösterdi.
Barcelonalı futbolcu Pedri, maçın ardından "Bu hakemin başına ilk kez gelmiyor. UEFA konuyu soruşturmalı" dedi.
Barcelona'nın stoperi Eric García ise, "Hepimiz buraya en son geldiğimizde bu hakemle neler yaşandığımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.
İspanyol basınında da, "Marciniak Barcelona'nın hayaline son veriyor" manşeti atıldı.