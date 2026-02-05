Dünya futbolunda kış transferi bilançosu: Kulüpler para saçtı

FIFA’nın yayımladığı son rapor, 2026 kış transfer döneminde dünya futbolunda harcamaların 2 milyar dolara yaklaştığını ortaya koydu. Uluslararası transfer sayısı 5 bin 900’ü aşarken, İngiliz kulüpleri transfer bütçesinde zirveye çıktı. Erkek futbolunda harcamalar gerilerken, kadın futbolunda ise tüm zamanların en yüksek kış dönemi rakamı kayda geçti.
FIFA verilerine göre, 2026 kış transfer dönemi dünya futbolunda yoğun bir hareketliliğe sahne oldu. Uluslararası transfer piyasasında toplam harcama 1,9 milyar doların üzerine çıkarken, transfer sayısı 5 bin 900’ü geçti. Rapor, küresel futbol ekonomisinde kış döneminin yaz transferleri kadar belirleyici hâle geldiğini gösterdi.
Kulüplerin toplam transfer harcaması
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) raporunda, kulüplerin kış transfer döneminde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir bütçeyi oyuncu transferlerine ayırdığı belirtildi. Bu rakam, özellikle Avrupa liglerinde devam eden rekabetin mali boyutunu ortaya koydu.
İngiliz kulüpleri zirvede
Rapora göre, İngiltere kulüpleri 360 milyon doları aşan transfer harcamasıyla dünyada ilk sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla İtalya, Brezilya, Almanya ve Fransa takip etti. Futbolcu satış gelirlerinde ise Fransa kulüpleri öne çıktı. Fransız ekipleri 215 milyon dolarlık satış geliri elde ederken, bu alanda İtalya, Brezilya, İngiltere ve İspanya kulüpleri sıralandı.
Erkek ve kadın futbolunda farklı tablo
FIFA raporu, erkek futbolunda Ocak 2025’e kıyasla transfer harcamalarının yaklaşık yüzde 18 oranında azaldığını ortaya koydu. Buna karşın kadın futbolunda kış transfer döneminde önemli bir eşik aşıldı. Kulüpler, ilk kez 10 milyon doların üzerinde transfer ücreti ödedi. Kadın futbolunda da İngiltere kulüpleri 5 milyon dolarlık harcamayla listenin başında yer aldı.