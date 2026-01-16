Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark...

Dünya kulüpler sıralaması güncellenirken geçtiğimiz aylarda listenin ilk 30'unda yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında önemli bir değişim yaşandı. IFFHS'nin güncellediği dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle: