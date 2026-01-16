Yeni Şafak
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark...

17:3416/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
IFFHS, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı duyurdu. Paris Saint-Germain zirvede yer alırken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark dikkat çekti.

Dünya kulüpler sıralaması güncellenirken geçtiğimiz aylarda listenin ilk 30'unda yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında önemli bir değişim yaşandı. IFFHS'nin güncellediği dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:

1- Paris Saint-Germain: 613 puan

2- Real Madrid: 471 puan

3- Chelsea: 447 puan

3- Inter: 447 puan

5- Bayern Münih: 440 puan

6- Flamengo: 424 puan

7- Barcelona: 419 puan

8- Arsenal: 407 puan

9- Palmeiras: 384 puan

9- Borussia Dortmund: 384 puan

22- Fenerbahçe: 265 puan (6 sıra yükseldi)

30- Galatasaray: 242 puan (3 sıra geriledi)

#Fenerbahçe
#Galatasaray
