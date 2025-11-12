Yeni Şafak
Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun evine hırsız girdi: Çocukları da evdeyken dehşeti yaşadı!

08:5612/11/2025, Çarşamba
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de forma giyen dünya yıldızı Raheem Sterling’in Londra'daki evinde hırsız girdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız oyuncu Raheem Sterling'in Londra'daki evine hırsız girdi.


The Telegraph gazetesinin haberine göre, olayın cumartesi akşamı yaşandığını, hırsızlık sırasında kendisinin ve çocuklarının evde bulunduğunu ve hırsızların onları evde olduğunu görünce evden koşarak uzaklaştığını belirtti.


Thames Valley Emniyet birimi yaptığı açıklamada, polis memurlarının kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.


30 yaşındaki futbolcunun Londra'daki önceki evi de 2022'de soyulmuş, Sterling bu nedenle İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlık kampından erken ayrılmak zorunda kalmıştı.


#Chelsea
#Premier Lig
#Raheem Sterling
