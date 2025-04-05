Dünyaca ünlü yıldıza hırsız şoku: Eşi gasbedildi, 62 bin euroluk değerli eşya çalındı!

Manchester United’ın kalecisi Andre Onana’nın eşi Melanie Kamayou, Cheshire’daki bir İtalyan restoranı otoparkında korkutucu bir soyguna maruz kaldı. 29 Mart’ta gerçekleşen olayda, Kamayou’nun 62 bin pound değerindeki Hermes Birkin çantası ve Rolex saati çalındı.
Manchester United kalecisi Andre Onana'nın eşi Melanie Kamayou, bir İtalyan restoranı önünde iki değerli eşyasının çalınmasına maruz kaldı.
Kamayou, Hermes Birkin çantası ve Rolex saati çalındığında, 'kuzeyin Knightsbridge'i' olarak adlandırılan Alderley Edge'deydi.
Değerli eşyaların 62.000 £'dan (€73k/$80k) fazla olduğu düşünülüyordu ve 29 Mart'ta yerel bir yiyecek yerinin arkasındaki otoparkta alındı.
25 yaşındaki Liam Ross, yüksek değerli soygunla suçlandı. Davanın gelecek ay Chester mahkemesinde görülmesi bekleniyor. Onana ailesi, göz alıcı yaşam tarzı ile tanınıyor ve genellikle sosyal medyada markalı çantalarla poz vermeyi seviyor.
Kamayou ve Onana 2023'te evlendi ve kaleci Inter'den ayrılıp Manchester United'a transfer olduğunda İngiltere'ye taşındı. Kendini Instagram sayfasında "anne, iş kadını ve hayırsever" olarak tanımlıyor.
Çift Alderley Edge'de yerleşmişken, Onana'nın Kırmızı Şeytanlar'daki geleceği belirsiz ve aile, eğer Ruben Amorim bir numaranın gereksiz olduğuna karar verirse yaz aylarında taşınabilir.