Dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları belli oldu! Türkiye'den o isimler var

CIES Futbol Gözlemevi, 2025 yılında 5 büyük lig dışındaki liglerde forma giyen dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncularını açıkladı. Listede Türkiye'den de bazı isimler yer aldı. İşte ayrıntılar...
CIES tarafından yayınlanan rapor, oyuncuları mevkilerine göre kategorize ederken listede Trendyol Süper Lig'de forma giyen/giymiş isimler de yer aldı. Fotomaç'ın aktardığı habere göre kategoriler ve listede yer alan tanıdık oyuncular...
Sezon başında 22 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Al-Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek ise ikili mücadelesi en iyi stoperler kategorisinde ikinci oldu. Yusuf, birinciliği RB Salzburg'dan Joane Gadou'ya kaptırdı.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, çok yönlü stoperler listesinde birinci sırada yer aldı. Yasin, hem savunmada hem hücumda etkili istatistikleriyle dikkat çekti.
Topla oynayan stoperler listesinde ise RAMS Başakşehir'den Hamza Güreler, beşinci sırada yer aldı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Renato Nhaga, 2025 yılında Casa Pia forması giyerken ulaştığı istatistikler ile en iyi oyun kurucu orta sahalar listesine onuncu sıradan dahil oldu.
Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai ise hücum odaklı orta sahalar listesinde onuncu sırada yer aldı.