Dünyanın en iyi takımları güncellendi! İlk 30'da tek Türk takımı

15:5617/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 arasındaki performanslara göre dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. Listede ilk 30'da tek Türk takımı yer aldı.

IFFHS'nin güncellediği dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:

1- Paris Saint-Germain (Fransa): 537 puan

2- Real Madrid (İspanya): 505 puan

3- Inter (İtalya): 493 puan

4- Chelsea (İngiltere): 485 puan

5- Barcelona (İspanya): 451 puan

6- Bayern Münih (Almanya): 434 puan

7- Arsenal (İngiltere): 369 puan

8- Flamengo (Brezilya): 368 puan

9- Borussia Dortmund (Almanya): 365 puan

10- Atletico Madrid (İspanya): 352 puan

29- Galatasaray (Türkiye): 262 puan

43- Fenerbahçe (Türkiye): 227 puan

111- Beşiktaş (Türkiye): 143 puan

