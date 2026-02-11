Dursun Özbek Icardi'nin menajerine açıkladı: Aldığımız bir karar var

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Icardi’nin menajeri Pino ile yapılan zirvede "Takım içinde de yeni kontrat beklentisi olan futbolcular var. Başta kaptanımız Mauro olmak üzere her futbolcumuz bizim için değerli. Bu noktada da aldığımız bir karar var. Şampiyon olalım, masaya sonra oturalım" dedi.