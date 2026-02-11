Dursun Özbek Icardi'nin menajerine açıkladı: Aldığımız bir karar var

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonu şampiyonluk durumuna göre Mauro Icardi başta olmak üzere Torreira ve Lemina’nın sözleşmelerini revize etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray yönetimi, takımın kilit oyuncularının kontrat durumunu masaya yatırdı. Sarı-kırmızılıların planına göre, hem takım içi maaş dengesi korunacak hem de yıldız isimlerle yola devam edilmesi hedeflenecek.
Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Icardi’nin menajeri Pino ile yapılan zirvede "Takım içinde de yeni kontrat beklentisi olan futbolcular var. Başta kaptanımız Mauro olmak üzere her futbolcumuz bizim için değerli. Bu noktada da aldığımız bir karar var. Şampiyon olalım, masaya sonra oturalım" dedi.
Taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi için farklı bir formül üzerinde duruluyor. Yıllık 10 milyon euro ve bonuslar kazanan Arjantinli golcüye, yeni sözleşme için 4-5 milyon euro bandında bir teklif sunulması gündemde. Yönetimin, “Bizimle kal” mesajıyla indirimli kontrat önermeyi planladığı, İtalya ve Arjantin’den talipleri olduğu konuşulan yıldızın vereceği kararın belirleyici olacağı ifade ediliyor.
Lucas Torreira’nın mevcut sözleşmesi 2028’e kadar devam etse de yönetim Uruguaylı orta sahanın maaşını artırmayı düşünüyor. Yıllık 4 milyon euro kazanan Torreira’nın ücretinin en az 5 milyon euro seviyesine çıkarılması planlanıyor.
Sezon sonunda kontratı bitecek Mario Lemina için ise farklı bir senaryo var. 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan oyuncunun mevcut şartlarda 2,5 milyon euro kazanacağı belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu rakamı yükselterek yeni bir sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.