Dursun Özbek'i kızdıran talep: Galatasaraylı yıldızla ipler koptu

Dursun Özbek, bu isteğe sert bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:





"Burası Galatasaray Kulübü! Ne senin ne de benim istediğim olur. Galatasaray'ın istediği olur. Hiçbir şekilde oynama garantisi veremem. Galatasaray Başkanı olarak Okan Buruk'a 'Icardi'yi en az 20 maç oynatacaksın' diye bir cümle kullanamam. Bu konuda hiçbir taviz veremeyiz."