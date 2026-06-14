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Dursun Özbek'i kızdıran talep: Galatasaraylı yıldızla ipler koptu

Dursun Özbek'i kızdıran talep: Galatasaraylı yıldızla ipler koptu

15:4014/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'da yıldız futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmede ipler gerildi. Oyuncunun oynama garantisi talep ettiği, başkanın ise bu isteğe kesin bir dille karşı çıktığı belirtiiken, tarafların yol ayrımına geldiği aktarıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcuyla ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Oyuncunun menajerinin başkan Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede iplerin koptuğu bildirildi.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, Icardi'nin temsilcisi Elio Pino aracılığıyla yapılan son görüşmede Başkan Dursun Özbek'ten bir kez daha oynama garantisi talep edildi.

Dursun Özbek, bu isteğe sert bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:


"Burası Galatasaray Kulübü! Ne senin ne de benim istediğim olur. Galatasaray'ın istediği olur. Hiçbir şekilde oynama garantisi veremem. Galatasaray Başkanı olarak Okan Buruk'a 'Icardi'yi en az 20 maç oynatacaksın' diye bir cümle kullanamam. Bu konuda hiçbir taviz veremeyiz."

Ali Naci Küçük, yaşanan görüşmenin ardından taraflar arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde gerildiğini belirterek, "Artık ipler koptu. Muhtemelen kısa zamanda Icardi, teklifi kabul etmediğini bildirecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Dursun Özbek
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