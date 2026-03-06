Yeni Şafak
Dursun Özbek'ten Beşiktaş derbisine özel prim! Motivasyonu artıracak

6/03/2026, Cuma
Galatasaray'ın ligin 25. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacağı derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, flaş bir prim kararı aldı.

Süper Lig'in 25. haftasındaki dev maçta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde hazırlıklar devam ederken iki takımın galibiyetle ilgili primleri belli olmaya başladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisi için özel bir galibiyet primi belirledi. Haberde, yönetimin Beşiktaş maçı için Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi 1 milyon euroluk bir prim vereceği ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray'ın derbi hazırlıklarını son 4 sezonda olduğu gibi yapacağı, bugünkü son taktik antrenmanın ardından oyuncuların evlerine gideceği ve kamp yapılmayacağı kaydedildi.

Yarın öğlen Kemerburgaz'da toplanacak Galatasaray'ın sonrasında maç için stadyuma hareket edeceği aktarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak.

