Dursun Özbek'ten Galatasaraylı futbolculara büyük jest

Dursun Özbek'ten Galatasaraylı futbolculara büyük jest

11:3226/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, takıma büyük bir jest yaptı.

Sportif açıdan başarılı bir dönem geçiren Galatasaray aynı zamanda maddi olarak da rahatlamış durumda.

Başkan Dursun Özbek'in hayata geçirdiği projeler ve sportif açıdan elde edilen başarılar kulübe büyük bir maddi kaynak olarak geri dönüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada topladığı 6 puanla dikkat çeken sarı-kırmızılılar kendisine 14. sırada yer buldu. Liverpool ve Bodo Glimt'i deviren oyuncularına jest yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek, önemli bir ödeme gerçekleştirdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre kısa süre önce yapılan sponsorluk anlaşması ile takımın kasasına 97.5 milyon euro koymayı başaran başkan Özbek, oyuncuların geçmişe dair ve Bodo Glimt maçı dahil olmak üzere kalan tüm prim ödemelerini gerçekleştirdi.

Göztepe maçında oyuncularına moral veren Başkan Özbek, mali anlamda kulübü tarihinin en rahat dönemlerinden birisine doğru götürüyor.

Trabzonspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarının da kazanılması halinde Başkan Dursun Özbek, oyunculara ek bir prim sözü verdi.

