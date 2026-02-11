Dursun Özbek'ten hakkındaki iddiaya olay cevap: Başkanları karıştırdı herhalde

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede söylediği iddia edilen sözler hakkında konuştu. Suçlamayı kabul etmeyen Özbek, Erman Toroğlu'nun ortaya attığı bu iddiayı 'akla ziyan' olarak değerlendirdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin iddiaya cevap veren Özbek, “Akla ziyan şeyler var. Ben bir yerde TFF Başkanı'na ‘Sakın ha bu polemiklere girme’ demişim. Galatasaray Başkanı, TFF Başkanı'na gitmiş demiş ki ‘Biz çok sıkıntıdayız, şampiyon olamıyoruz. Bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım!’ Bak bak bak! Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını tanıyor ne Galatasaray Başkanı'nı tanıyor. Bunu söyleyen kişiler zır cahiller. Bizim şampiyon olmadığımız seneler oldu. Böyle şeyler Galatasaray'ın aklından geçmez. Bunu söyleyen kişilerin başkanları karıştırdığını düşünüyorum. Zerre kadar bunlardan etkilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Futbol kamuoyunda gündem olan bu iddiayı Erman Toroğlu ortaya atmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Toroğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.
Dün ifadesi alınan Erman Toroğlu, iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulunmuştu.
Erman Toroğlu ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.