Dursun Özbek'ten hakkındaki iddiaya olay cevap: Başkanları karıştırdı herhalde

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin iddiaya cevap veren Özbek, “Akla ziyan şeyler var. Ben bir yerde TFF Başkanı'na ‘Sakın ha bu polemiklere girme’ demişim. Galatasaray Başkanı, TFF Başkanı'na gitmiş demiş ki ‘Biz çok sıkıntıdayız, şampiyon olamıyoruz. Bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım!’ Bak bak bak! Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını tanıyor ne Galatasaray Başkanı'nı tanıyor. Bunu söyleyen kişiler zır cahiller. Bizim şampiyon olmadığımız seneler oldu. Böyle şeyler Galatasaray'ın aklından geçmez. Bunu söyleyen kişilerin başkanları karıştırdığını düşünüyorum. Zerre kadar bunlardan etkilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.