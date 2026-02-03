Yeni Şafak
Dursun Özbek’ten hedefi açıkladı: ‘İki milyon kişi gelir’

Dursun Özbek’ten hedefi açıkladı: ‘İki milyon kişi gelir’

13:553/02/2026, Salı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2026 şampiyonluğu için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla taraftarla Yenikapı’da gövde gösterisi yapan sarı-kırmızılılarda, bu yıl hedef rakam ikiye katlandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak Yenikapı'da 2 milyon taraftarla kutlama yapmak istediklerini söyledi.


Özbek, "Beşinci yıldız ve 25. şampiyonluğu kutladık. Bu kutlamayı Yenikapı'da yaptık. Yaparken de sadece sitemizden duyuru gerçekleştirdik. O gün yağmur da vardı. O havada 1 milyondan fazla kişi oraya geldi.


Kupa çıkana kadar yağmurun altında beklediler. Bence Galatasaray taraftarının büyüklüğünü, Galatasaray'ın nasıl bir dünya kulübü olduğunu gösteren en önemli fotoğraflardan biri de bu.


Sevgiyle yoğrulmuş, aidiyeti yüksek bir taraftarının olması bir kulüp için çok önemlidir. Galatasaray da bu taraftara sahip olduğu için çok önemli bir kulüptür." ifadelerini kullandı.


Özbek, 2026'da da Süper Lig şampiyonluğunu hedeflediklerini aktararak, "Bir gelenek oluştu. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te 25. şampiyonluğu aldık. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Yine Yenikapı'da olmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sene de şampiyonluk kutlamalarına 2 milyon kişi gelir." diye konuştu.


