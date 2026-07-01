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Dursun Özbek’ten Yüksel Yıldırım’a telefon! Samsunsporlu yıldız için ilk resmi temas kuruldu

Dursun Özbek’ten Yüksel Yıldırım’a telefon! Samsunsporlu yıldız için ilk resmi temas kuruldu

09:481/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını gizlilikle yürüten Galatasaray, savunma hattına hem ligi tanıyan hem de alternatif olabilecek sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor formasıyla Karadeniz'de istikrarlı bir grafik çizen 27 yaşındaki Hollandalı savunmacı Rick van Drongelen’i radarına kattı. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Wilfried Singo gibi elit stoperlerin yer aldığı rotasyonu uzun maratonda rahatlatmak isteyen yönetim, Samsunspor cephesiyle ilk resmi teması kurdu.

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, savunmaya yapılacak takviye için Süper Lig'den sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, savunmada Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sánchez ve Wilfried Singo'ya alternatif oluşturacak bir stoper istediği belirtilirken, listenin ilk sıralarında Rick van Drongelen'in yer aldığı iddia edildi.

Samsunspor'un yıldızı gündemde

Son üç sezondur Samsunspor forması giyen 27 yaşındaki Hollandalı stoper, Süper Lig'deki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Savunmadaki liderliği ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Van Drongelen'in, Galatasaray'ın transfer listesine dahil edildiği öne sürüldü.


Yüksel Yıldırım ile temas iddiası

Transfer iddialarına göre Galatasaray yönetimi, Rick van Drongelen'in durumu hakkında bilgi almak amacıyla Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile ilk teması kurdu.


Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşmanın bulunmadığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların transfer sürecini yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın savunma hattını genişletmek adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında Rick van Drongelen isminin önümüzdeki günlerde transfer gündeminde daha sık yer alması bekleniyor. Öte yandan transferle ilgili iki kulüpten de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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