Elche Teknik Direktörü Sarabia'dan manşet olan Arda Güler sözleri

"Arda tam bir fenomen"





Sarabia, Thibaut Courtois, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior gibi dünya futbolunun zirvesindeki isimleri saydıktan sonra, asıl hayranlığını milli oyuncumuz için dile getirdi.

İspanyol çalıştırıcı, "Hepsi çok iyiler, ancak Arda Güler bana gerçekten olağanüstü bir futbolcu gibi geliyor. O tam bir fenomen." ifadelerini kullandı.