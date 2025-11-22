Yeni Şafak
Elche Teknik Direktörü Sarabia'dan manşet olan Arda Güler sözleri

Elche Teknik Direktörü Sarabia'dan manşet olan Arda Güler sözleri

Tuğçe Erginkoç
14:0122/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
İspanya La Liga'da 13. hafta, zirve mücadelesini yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligin güçlü ekiplerinden Real Madrid, bu hafta Elche CF'ye konuk oluyor. Bu zorlu mücadele öncesinde, ev sahibi takımın teknik direktörü Eder Sarabia'dan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında İspanya spor gündemine oturan bir açıklama geldi.

Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında Elche'ye konuk olacak.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Eder Sarabia, kritik karşılaşma öncesinde milli futbolcu Arda Güler'le ilgili İspanya'da manşet olan bir açıklama yaptı.

Sarabia'ya, Real Madrid kadrosunda beğendiği bir oyuncu olup olmadığı sorulduğunda, İspanyol hoca dikkat çekici bir yanıt verdi.

"Arda tam bir fenomen"


Sarabia, Thibaut Courtois, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior gibi dünya futbolunun zirvesindeki isimleri saydıktan sonra, asıl hayranlığını milli oyuncumuz için dile getirdi.

İspanyol çalıştırıcı, "Hepsi çok iyiler, ancak Arda Güler bana gerçekten olağanüstü bir futbolcu gibi geliyor. O tam bir fenomen." ifadelerini kullandı.

Elche ile Real Madrid maçı 23 Kasım Pazar günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.

