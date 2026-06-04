Elden kaçıyor! Benfica Fenerbahçe'nin jokeri için pusuda

Resmi bir profesyonel mukavelesi olmayan Kone'yi Benfica'nın çok düşük bir yetiştirme tazminatıyla bitirebileceği konuşuluyor. Şu an için resmi bir piyasa değeri bulunmayan Kone için Portekiz devinin nabız yokladığı ve 3 Haziran 2026 itibarıyla bu ilginin resmiyete dökülme aşamasına geldiği belirtiliyor.