Elden kaçıyor! Benfica Fenerbahçe'nin jokeri için pusuda

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz temsilcisi Benfica, Fenerbahçe'nin gelecek vadeden genç yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Fenerbahçe’de başkanlık yarışı tüm hızıyla sürerken ve adaylar yurt dışında milyon euro'luk sansasyonel transferlerin peşinde koşarken, sarı-lacivertli altyapının en parlak mücevherlerinden biri sessiz sedasız elden kaçmak üzere.
Fotospor'da yer alan habere göre geçtiğimiz ocak ayında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe U19 kadrosuna dahil edilen 2007 doğumlu Fildişi Sahilli stoper Adams Kone, Portekiz futbolunun oyuncu fabrikası Benfica’nın radarına girdi.
Hem stoper, hem sağ bek, hem de ön libero bölgelerinde görev yapabilen bu "joker" yeteneğin, Portekiz 2. Ligi’nde yer alan Benfica'nın B Takım kadrosuna katılmak üzere olduğu öğrenildi.
15 Nisan 2007 doğumlu, 1.81 metre boyundaki Kone, çok yönlü oyun tarzı ve güçlü fiziksel özellikleriyle geleceğin en potansiyelli merkez savunmacıları arasında gösteriliyor.
Fenerbahçe altyapısında 30 numaralı formayı terleten genç yıldız adayı, aynı zamanda Fildişi Sahili'nin genç milli yaş kategorilerinde de dikkat çeken bir isim.
Resmi bir profesyonel mukavelesi olmayan Kone'yi Benfica'nın çok düşük bir yetiştirme tazminatıyla bitirebileceği konuşuluyor. Şu an için resmi bir piyasa değeri bulunmayan Kone için Portekiz devinin nabız yokladığı ve 3 Haziran 2026 itibarıyla bu ilginin resmiyete dökülme aşamasına geldiği belirtiliyor.
Benfica, ham yetenekleri B takımı üzerinden profesyonel seviyeye hazırlama stratejisini bu kez Adams Kone üzerinde uygulamak istiyor. Türkiye U19 Süper Ligi'nde gösterdiği performansla gözlemcilerin tam not verdiği Kone, Benfica B için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.