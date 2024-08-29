|
Spor

Emre Mor'da imza an meselesi

10:53 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:18 - 29/08/2024 Perşembe
Diğer

Süper Lig ekibi, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaşma sağladı. Kulüpler arasında son detayların görüşüldüğü belirtildi.

1/ 5

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı. 

2/ 5

Bu talipler arasında imzaya en yakın takım Çaykur Rizespor oldu.

3/ 5

Fotomaç'ın haberine göre; Atmacalar, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaştı. Kulüp tarafında kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı belirtildi.

4/ 5

Kontratının son yılına giren Emre Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rizespor'a transfer olacağı aktarıldı.

5/ 5

Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Rizespor
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 110. ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi belli oldu mu?