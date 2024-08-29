Emre Mor'da imza an meselesi

Süper Lig ekibi, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaşma sağladı. Kulüpler arasında son detayların görüşüldüğü belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı.
Bu talipler arasında imzaya en yakın takım Çaykur Rizespor oldu.
Fotomaç'ın haberine göre; Atmacalar, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaştı. Kulüp tarafında kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı belirtildi.
Kontratının son yılına giren Emre Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rizespor'a transfer olacağı aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13, Fenerbahçe'de ise 8 maçta görev yapan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.