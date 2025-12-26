Yeni Şafak
Enes Ünal bombası! Süper Lig devi devrede

Enes Ünal bombası! Süper Lig devi devrede

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım kadrosunda yer bulmak isteyen Enes Ünal, daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Milli golcünün, Süper Lig devine gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Bournemouth'ta süre bulmakta zorlanan ve 2026 Dünya Kupası öncesi form tutmak isteyen Enes Ünal, kendine takım arıyor.

Milli futbolcuya Türkiye'den talip çıktığı iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, Enes Ünal için harekete geçti. Siyah-beyazlıların transfere yeşil ışık yakan 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle masaya oturacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.

Enes Ünal bu sezon Premier Lig'de 6 maçta süre buldu. 61 dakika sahada kalan futbolcu 1 gollük skor katkısı verdi. Enes Ünal'ın piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Enes Ünal, Türkiye'de son olarak 2015'te Bursaspor forması giydi.

