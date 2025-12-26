Enes Ünal bombası! Süper Lig devi devrede

Milli futbolcuya Türkiye'den talip çıktığı iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, Enes Ünal için harekete geçti. Siyah-beyazlıların transfere yeşil ışık yakan 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle masaya oturacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.