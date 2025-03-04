Eski Beşiktaşlı İtalya’da fırtına gibi esiyor: 5 maç 5 galibiyet!

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor formaları giyen Gökhan İnler sportif direktörlük görevine hızlı başladı. Tecrübeli isim yeni takımını yaptığı transfer planlamasıyla şaha kaldırdı. Detaylar haberimizde.
Türkiye'de Beşiktaş ve Rasm Başakşehir'de şampiyonluk yaşayıp Adana Demirspor'u da 27 yıl aradan sonra Trendyol Süper Lig'e çıkaran kadroda yer alan Gökhan İnler, sportif direktörlük kariyerine de muhteşem bir başlangıç yaptı.
Önce İtalya sonra da UEFA'dan lisanslarını alıp Udinese'nin sportif yapılanmasının başına geçen genç futbol adamı, İtalya'da son günlerde en çok konuşulan isim konumunda.
Devre arasındaki transfer planlamasıyla takımın ayağa kalkmasında başrol oynayan İnler'in Udinese'si İtalya Serie A'daki son 5 maçından 13 puan çıkarıp tüm dikkatleri üzerine çekti.
Efsanesi olduğu Udinese'de İtalya Serie A'ya şimdiden damga vurmaya başlayan Gökhan İnler, futbolculuğunda olduğu gibi yine üst düzey bir kariyer inşa ediyor.
GÖKHAN İNLER KİMDİR?
Gökhan İnler, 27 Haziran 1984 tarihinde İsviçre’nin Olten şehrinde doğmuş, Türk asıllı İsviçreli eski bir profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkiinde, özellikle defansif orta saha (ön libero) pozisyonunda görev yapmış olan İnler, hem Türkiye hem de İsviçre vatandaşlığına sahiptir. Futbol kariyeri boyunca hem kulüp düzeyinde hem de uluslararası alanda önemli başarılar elde etmiştir.
Gökhan İnler, Samsunlu bir anne ve Tekirdağlı bir babanın çocuğu olarak İsviçre’de dünyaya geldi. Babasını bir trafik kazasında kaybetmiştir. Futbol hayatına doğduğu şehirde, FC Olten altyapısında başladı. Daha sonra Solothurn ve Basel gibi takımların gençlik akademilerinde kendini geliştirdi. Profesyonel kariyerine 2004 yılında FC Basel ile adım attı, ancak kısa süre sonra FC Aarau’ya transfer oldu. Ardından FC Zürich’e geçen İnler, burada iki sezon üst üste İsviçre Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı (2005-06 ve 2006-07).
2007 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’ye transfer olan İnler, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2011’de 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’ye katıldı. Napoli’de geçirdiği dönemde iki kez Coppa Italia (2012 ve 2014) ve bir kez Supercoppa Italiana (2014) kazandı. 2015’te İngiltere’ye, Leicester City’ye transfer oldu ve 2015-16 sezonunda Premier League şampiyonluğu yaşayan kadronun bir parçasıydı; ancak sınırlı süre almasına rağmen bu tarihi başarıda pay sahibi oldu.
2016 yılında Türkiye’ye dönerek Beşiktaş ile anlaşan İnler, 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu kazandı. Daha sonra İstanbul Başakşehir’e transfer oldu ve 2019-20 sezonunda bir kez daha Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinin son dönemlerinde Adana Demirspor forması giydi ve 2023 yılında Beşiktaş’a geri dönerek hem futbolcu hem de sportif işlerde yardımcı olarak görev aldı. 2024 itibarıyla aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.