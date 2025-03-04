Eski Beşiktaşlı İtalya’da fırtına gibi esiyor: 5 maç 5 galibiyet!

2007 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’ye transfer olan İnler, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2011’de 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’ye katıldı. Napoli’de geçirdiği dönemde iki kez Coppa Italia (2012 ve 2014) ve bir kez Supercoppa Italiana (2014) kazandı. 2015’te İngiltere’ye, Leicester City’ye transfer oldu ve 2015-16 sezonunda Premier League şampiyonluğu yaşayan kadronun bir parçasıydı; ancak sınırlı süre almasına rağmen bu tarihi başarıda pay sahibi oldu.



