Eski Fenerbahçeli fırtına gibi esiyor: Kiralık gönderen Alman kulübü pişman oldu!

Paolo Vanoli, Makedon oyun kurucunun ilk maçlarının ardından yaptığı açıklamada "Onunla konuştuğumda, bize önemli bir şey vermeye kararlı bir çocuk gördüm. Hücumda farklı roller üstlenebiliyor ve bize daha da fazla kalite getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.



