Eski hakemler Davinson Sanchez'in elle oynamasına ne dedi? Penaltı mıydı?

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Muslera'nın sektirdiği top Davinson Sanchez'in eline çarptı. Ev sahibi ekip bu pozisyonda penaltı bekledi fakat hakem devam kararı verdi. Eski hakemler, Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 24. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ceza sahası içerisine çevirdiği topta Muslera hamle yaptı fakat Uruguaylı eldiven topu sektirdi. Seken top Davinson Sanchez'in eline çarptı.
Gaziantep FK cephesi pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, VAR'ı dinledikten sonra maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Sosyal medyada bu pozisyon tartışma konusu oldu.
Eski hakemler, Gaziantep FK-Galatasaray maçında tartışma konusu olan penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
Deniz Ateş Bitnel: "Davidson, Muslera'nın sektirdiği yakın mesafeden gelen toptan elini kaçırmaya çalışıyor! Yakın mesafe , kaleden uzaklaşan top , doğal aksiyon ve elini toptan kaçırma düşüncesi kriterleri devam kararını destekliyor! Devam kararı doğru."
Fırat Aydınus: "Sanchez’in penaltı pozisyonu yoruma açık, bu top arkadaşının bilinçli oynadığı bir top değil bu bir sekme. Kol doğal konumda değil dolayısıyla benim için penaltı."
Erman Toroğlu: "Davinson'un pozisyonu 1.5 Adana. Çok su götürecek bir pozisyon!"