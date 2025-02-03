Eski hakemler Davinson Sanchez'in elle oynamasına ne dedi? Penaltı mıydı?

Deniz Ateş Bitnel: "Davidson, Muslera'nın sektirdiği yakın mesafeden gelen toptan elini kaçırmaya çalışıyor! Yakın mesafe , kaleden uzaklaşan top , doğal aksiyon ve elini toptan kaçırma düşüncesi kriterleri devam kararını destekliyor! Devam kararı doğru."





Fırat Aydınus: "Sanchez’in penaltı pozisyonu yoruma açık, bu top arkadaşının bilinçli oynadığı bir top değil bu bir sekme. Kol doğal konumda değil dolayısıyla benim için penaltı."



