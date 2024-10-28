Eski hakemler Uduokhai'nin Icardi'ye müdahalesini değerlendirdi: Penaltı mıydı?

Süper Lig 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 28. dakikasında Mauro Icardi, ceza sahası içerisinde Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyonda penaltı bekledi. Eski hakemler Icardi-Uduokhai pozisyonunu değerlendirdi.

1 /7 Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

2 /7 Sarı-kırmızılılar 13. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

3 /7 Derbi karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon damga vurdu.

4 /7 Mauro Icardi ceza sahası içerisinde Felix Udoakhai'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcular hakeme penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu.

5 /7 Hakem Arda Kardeşler, VAR'ı dinledikten sonra aut vuruşuyla maçı tekrardan başlattı.

6 /7 ESKİ HAKEMLER ICARDİ'NİN PENALTI POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?

Deniz Ateş Bitnel: "Icardi'ye yapılan müdahale Penaltı olmalıydı!"

