Eski hakemler Uduokhai'nin Icardi'ye müdahalesini değerlendirdi: Penaltı mıydı?

Süper Lig 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 28. dakikasında Mauro Icardi, ceza sahası içerisinde Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyonda penaltı bekledi. Eski hakemler Icardi-Uduokhai pozisyonunu değerlendirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar 13. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Derbi karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon damga vurdu.
Mauro Icardi ceza sahası içerisinde Felix Udoakhai'nin müdahalesinin ardından yerde kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcular hakeme penaltı olduğu yönünde yoğun itirazlarda bulundu.
Hakem Arda Kardeşler, VAR'ı dinledikten sonra aut vuruşuyla maçı tekrardan başlattı.
ESKİ HAKEMLER ICARDİ'NİN PENALTI POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Icardi'ye yapılan müdahale Penaltı olmalıydı!"
Ahmet Çakar: " İcardi ceza alanı içerisinde darbeye maruz kalıyor. Penaltı olmalıydı…"