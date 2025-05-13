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Eyüpspor’da çifte imza: Sözleşmeleri uzatıldı

Eyüpspor’da çifte imza: Sözleşmeleri uzatıldı

17:0913/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
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Eyüpspor, 2 yıldız futbolcusu ile yeni sözleşme imzaladı. Eflatun-sarılı ekip birçok Avrupa devinin radarında olan yıldız futbolcunun sözleşmesini 2'şer yıl uzattı. İşte detaylar.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, milli kaleci Berke Özer ve takım kaptanlarından Luccas Claro'nun sözleşmelerini 2'şer yıl uzattı.


Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Eyüpspor, iç transferde harekete geçti. Eflatun-sarılı ekip, Avrupa'nın birçok ekibiyle ismi anılan milli kaleci Berke Özer'in sezon sonunda sona erecek sözleşmesini 2 yıl uzattı.


Berke Özer'in yanı sıra takım kaptanlarından Luccas Claro'nun sözleşmesi de 2 yıl süreyle uzatıldı.


Öte yandan iki futbolcunun da maaşlarında iyileşmeye gidildiği öğrenildi.


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