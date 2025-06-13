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Fatih Terim aradığı yıldızı Galatasaray'da buldu: Transfer için görüşmeler başladı

Fatih Terim aradığı yıldızı Galatasaray'da buldu: Transfer için görüşmeler başladı

Haber Merkezi
11:0413/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdüren teknik direktör Fatih Terim, aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Fatih Terim'in Galatasaraylı yıldız oyuncunun transferi için görüşme yaptığı öğrenildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fatih Terim, Galatasaraylı yıldızı Al Shabab'a getirmek istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcının kulüp yönetiminden Galatasaray'da forma giyen eski öğrencisi Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın transfer edilmesini istediği iddia edildi.

Riyadah Scoop'ta yer alan iddiaya göre; Al-Shabab yönetimi, Galatasaray'ın devre arasında Wolves'tan kadrosuna kattığı ve 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki Lemina ile ciddi görüşmeler yürütüyor

Transferin hızlı bir şekilde sonuca gelebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan haberin detayında, Al Shabab'ın devre arasında da Gabonlu futbolcu için girişimlerde bulunduğu ancak o dönemde bu transferi gerçekleştiremediği kaydedildi.

Mario Lemina bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Mario Lemina, 2019-2020 sezonunda Fatih Terim'in Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giymişti.

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