Fatih Terim sportif direktörünü açıkladı

"Dört takım bizden daha önde"





"Önümüzdeki 4 takım, 3 değil, 4 takım bizden daha önemli kadroları olduğu söyleniyor. Dünyayı takip eden biri olarak bunu ben de biliyorum. Ama herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım kimseyle. Herhangi bir isim söylemedim yönetime de. Çok çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. 6'sında maçımız var, yılbaşına az kaldı. Eğer yapılacaksa burada yapılacak ama açıkçası, konuşmaya başladığımızdan itibaren takım ve oyuncularla ilgili konuştuk. Tanıdığım oyuncular var. Tanımadığım oyuncularla ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Geldiğim takımlarda kimseyi görmeden göndermedim. Eğer söylerlerse biz de ihtiyaç olan yerleri söyleriz. O dört takımın daha önde olduğu kesin ama kabullenmeyeceğiz. Dokunuşlarımızı en kısada yapmak zorundayız, yapacağız inşallah."







