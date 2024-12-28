Fatih Terim Süper Lig devinin golcüsünü istiyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyu yeni takımında görmek istediği belirtildi.
Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirdi.
Dün takımın kamp yaptığı Doha'ya giden deneyimli teknik adamın transferdeki hedefi de ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fatih Terim, Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile'yi takımında görmek istiyor.
Suudi Arabistan'dan teklifler alan Immobile'ye Al Shabab'ın dışında Al Wehda Kulübü'nün de talip olduğu aktarıldı.
34 yaşındaki İtalyan yıldızın Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.
Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.