Fatih Terim'den dikkat çeken Hollanda - Türkiye maçı yorumu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, 2-1 mağlup olduğumuz ve turnuvaya veda ettiğimiz mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte Terim'in o yorumları...
Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 kaybedip turnuvaya veda ettiği maçı değerlendirdi.
beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Fatih Terim'in o sözleri:
"Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız."
"İkinci yarıda kalemizde çok fazla tehlike gördük. İkinci yarıda geri düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı."
"Turnuvada en rahat kazanacağımız maç buydu. Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu."
Yarı finale çıkmış olduğumuz senaryoda İngiltere'ye karşı da şansımızı yüksek gören Terim, "İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız." ifadelerini kullandı.
"Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar."
"Başta Montella olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler. Taraftarımız muhteşemdi. Kaybetmeyi de bilmeliyiz. Turnuvaya renk getirdik."