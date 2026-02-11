Fenerbahçe açıkladı: Cuma günü son imzasını atacak

Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem

Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor.

Bu imza bir veda değil;

bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi."















