Fenerbahçe açıkladı: Cuma günü son imzasını atacak

12:5211/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Fenerbahçe, voleybol takım kaptanı Eda Erdem için imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, 38 yaşındaki ismin sarı-lacivertlilerdeki son imzası olacağı vurgulandı.

Fenerbahçe Medicana, kaptan Eda Erdem için imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem

Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor.

Bu imza bir veda değil;

bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi."





"Kulübümüzle özdeşleşen duruşu, liderliği ve örnek kariyeriyle bir efsaneye dönüşen Eda Erdem’in imza töreni; Başkanımız Sadettin Saran ve Genel Sekreterimiz Orhan Demirel’in katılımlarıyla, 13 Şubat Cuma günü saat 15.00’te, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

