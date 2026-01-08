Fenerbahçe bonservis rekorunu kırmaya hazırlanıyor: Guendouzi sonrasında ilk hedef belli oldu

Matteo Guendouzi transferini tamamlayan Fenerbahçe, kadro planlamasında vites düşürmedi. Sarı-lacivertli yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına rotasını Avrupa’nın dikkat çeken yıldızlarından birine çevirdi.
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinde mutlu sona ulaşmasının ardından yeni hamlesini belirledi.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasında Ademola Lookman’ın yer aldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Lookman transferini gerçekleştirmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin, bu transfer için 40 milyon euro teklif etti.
Atalanta'nın da teklifi değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.
Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.