Fenerbahçe bonservis rekorunu kırmaya hazırlanıyor: Guendouzi sonrasında ilk hedef belli oldu

8/01/2026, Perşembe
Matteo Guendouzi transferini tamamlayan Fenerbahçe, kadro planlamasında vites düşürmedi. Sarı-lacivertli yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına rotasını Avrupa’nın dikkat çeken yıldızlarından birine çevirdi.

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinde mutlu sona ulaşmasının ardından yeni hamlesini belirledi.

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasında Ademola Lookman’ın yer aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Lookman transferini gerçekleştirmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, bu transfer için 40 milyon euro teklif etti.

Atalanta'nın da teklifi değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

