Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Arjantinli orta saha Cristian Medina için yeni bir teklif yaptı. Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı teklif ortaya çıktı.

1 / 15 Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Arjantinli orta saha Cristian Medina ve menajeri, kulübü Boca Juniors'ın yöneticileriyle bir görüşme yaptı.

2 / 15 Medina, Avruya gitmek istediğini ve Fenerbahçe ile anlaştığını söyledi.

3 / 15 Ayrıca sarı lacivertlilerin, 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

4 / 15 Boca Juniors yöneticileri de Medina'ya ancak sözleşmesinde yer alan 20 milyon dolar serbest kalma bedeli karşılığında serbest kalacağını iletti.

5 / 15 Fenerbahçe'nin bonuslarla 11 milyon Euro teklifi geri çevrilmişti.



6 / 15 Sarı lacivertliler Boca ile görüşmelerini sürdürürken, yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.

7 / 15 Arjantin basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı.

8 / 15 Sarı lacivertlilerin yeni teklifinin bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu bulduğu öğrenildi.

9 / 15 Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği iddia edildi.

10 / 15 Fenerbahçe'nin bu rakamın üstüne çıkmak istemediği öğrenildi.

11 / 15 Fakat bonuslarla birlikte 20 milyon euroları bulan rakamlara çıkılırsa, bu bir rekor olacak.

12 / 15 Şu anki rekor yine Fenerbahçe'ye ait.

13 / 15 Sarı lacivertliler, bir oyuncuya en fazla bonservis bedeli ödeyen takım olmuştu.

14 / 15 En Nesyri transferi için Fenerbahçe, Sevilla'ya 19.5 milyon euro ödemişti.