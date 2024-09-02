Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Arjantinli orta saha Cristian Medina için yeni bir teklif yaptı. Fenerbahçe'nin Cristian Medina için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Arjantinli orta saha Cristian Medina ve menajeri, kulübü Boca Juniors'ın yöneticileriyle bir görüşme yaptı.
Medina, Avruya gitmek istediğini ve Fenerbahçe ile anlaştığını söyledi.
Ayrıca sarı lacivertlilerin, 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
Boca Juniors yöneticileri de Medina'ya ancak sözleşmesinde yer alan 20 milyon dolar serbest kalma bedeli karşılığında serbest kalacağını iletti.
Fenerbahçe'nin bonuslarla 11 milyon Euro teklifi geri çevrilmişti.
Sarı lacivertliler Boca ile görüşmelerini sürdürürken, yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.
Arjantin basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı.
Sarı lacivertlilerin yeni teklifinin bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu bulduğu öğrenildi.
Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay verileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin bu rakamın üstüne çıkmak istemediği öğrenildi.
Fakat bonuslarla birlikte 20 milyon euroları bulan rakamlara çıkılırsa, bu bir rekor olacak.
Şu anki rekor yine Fenerbahçe'ye ait.
Sarı lacivertliler, bir oyuncuya en fazla bonservis bedeli ödeyen takım olmuştu.
En Nesyri transferi için Fenerbahçe, Sevilla'ya 19.5 milyon euro ödemişti.