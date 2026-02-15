Yeni Şafak
Fenerbahçe eski teknik direktöründen flaş hamle: Galatasaray’ın yıldızını istiyor!

13:1915/02/2026, Pazar
Nottingham Forest ile Premier Lig’e geri dönen Vitor Pereira, ilk transferini Türkiye’den yapmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik adam Galatasaray’ın yıldızına talip oldu. Detaylar haberimizde.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Sean Dyche'ın yerine Vitor Pereira ile anlaşma sağladı.


Portekizli teknik adam, sezon sonuna kadar Nottingham Forest'ın başında olacak.

Öte yandan İtalyan basını, Vitor Pereira'nın takımı Nottingham Forest'ın Galatasaray'ın yıldızıyla ilgilendiğini yazdı.


IL Gazzettino'nun geçtiği habere göre Nottingham Forest, Galatasaray'da kiralık forma giyen Noa Lang'a talip oldu.


Noa Lang'ın Galatasaray kariyerine harika bir başlangıç yaptığı vurgulanan haberde, Nottingham Forest'ın yanı sıra Atalanta'nın da oyuncunun peşinde olduğu aktarıldı.


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Nottingham Forest
