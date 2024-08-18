Fenerbahçe Fred'in alternatifini İngiltere'de buldu!

Süper Lig'de Göztepe deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Fred'in alternatifini İngiltere'de buldu. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de son olarak Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, transferde vites yükseltti.
Listesinde birçok ismi bulunduran sarı-lacivertliler transferde bombayı patlatacak.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Chelsea forması giyen Cesare Casadei ile ilgilendiği iddia edildi.
Yönetim, Fred'in yokluğunu İtalyan yıldız ile kapatmayı hedefliyor.
Kurmaylar, 21 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig devinden sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 11 Premier Lig ve 22 Championship maçına çıktı.
Sezonun ilk yarısını Leicester City'de kiralık geçiren Casadei, ikinci yarıda takıma geri çağrıldı.
Inter altyapısından yetişen oyuncu, 2022'nin yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer oldu.
İngiliz devi bu transferde yaklaşık 15 milyon Euro ödedi.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.