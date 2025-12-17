Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek gelişme: Yıldız futbolcu gemileri yaktı

Bayern Münih’in yıldız orta sahası Leon Goretzka’nın sosyal medyadaki sessiz hamlesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devre arasında harekete geçebileceği konuşuluyor.
Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Instagram hesabından Alman ekibiyle ilgili paylaşımlarını kaldırdı.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hamlesi, sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Bayern ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Goretzka’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sosyal medyadaki değişikliklerin ardından kulislerde, yıldız futbolcunun yeni bir maceraya hazırlandığı yorumları yapılmaya başlandı.
Goretzka için Fenerbahçe ve Galatasaray’ın devre arasında nabız yoklayabileceği iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, Schalke döneminden öğrencisi olan Goretzka’yı yakından tanıyor.
Alman yıldız, Galatasaray’ın önemli isimlerinden Leroy Sane ile de Bayern Münih’ten eski takım arkadaşı.
Bu bağlantılar, iki ezeli rakip arasında olası bir transfer rekabetinin yaşanabileceği yorumlarını güçlendirdi. Goretzka’nın kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla beklenirken, devre arası transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanabileceği konuşuluyor.