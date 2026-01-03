Yeni Şafak
Fenerbahçe ilk transferini duyurdu

Selman Ağrıkan
14:523/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
<p></p>

Fenerbahçe, Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun sözleşme süresini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor ile yollarını ayıran Anthony Musaba’yı renklerine bağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan resmi bildirimle birlikte Hollandalı futbolcunun lisansı çıkarıldı ve transfer resmiyet kazandı.

Fenerbahçe yönetimi, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak uzun vadeli bir yatırım yaptı.

Anthony Musaba, sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday’den Samsunspor’a transfer olmuştu. Kırmızı-beyazlı formayla yarım sezonda 22 resmi maçta görev alan Hollandalı futbolcu, bu süreçte 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Musaba, Süper Kupa maçlarında forma giyebilecek. Genç oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıkacak.

