Fenerbahçe kazandı Beşiktaş kaybetti! İşte güncel UEFA ülke puanı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, çarşamba günü oynanan maçta PAOK'u 3-1 yenmişti. Fenerbahçe de sahasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yenmeyi başardı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanında 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülkeler puanı güncellendi. İşte detaylar...
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında kazanırken Beşiktaş ise mağlup oldu. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...
1- İngiltere 86.874
2- İtalya 76.356
3- İspanya 71.561
4- Almanya 69.035
5- Fransa 56.665
6- Hollanda 53.400
7- Portekiz 49.016
8- Belçika 43.800
9- Türkiye 40.100
10- Çekya 38.450