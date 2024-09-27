Fenerbahçe kazandı Beşiktaş kaybetti! İşte güncel UEFA ülke puanı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, çarşamba günü oynanan maçta PAOK'u 3-1 yenmişti. Fenerbahçe de sahasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yenmeyi başardı. Beşiktaş ise Ajax deplasmanında 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülkeler puanı güncellendi. İşte detaylar...

1 /11 Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında kazanırken Beşiktaş ise mağlup oldu. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...

2 /11 1- İngiltere 86.874



















3 /11 2- İtalya 76.356





















4 /11 3- İspanya 71.561



















5 /11 4- Almanya 69.035













6 /11 5- Fransa 56.665











7 /11 6- Hollanda 53.400













8 /11 7- Portekiz 49.016













9 /11 8- Belçika 43.800







10 /11 9- Türkiye 40.100

