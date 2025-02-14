Fenerbahçe kazandı Galatasaray yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turu ilk maçını oynadı. Sarı-lacivertliler kazanırken sarı-kırmızılılar ise mağlup oldu. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...

1 /13 UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe haftayı galibiyetle, Galatasaray ise mağlubiyetle kapadı.

2 /13 Play-off turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

3 /13 İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

4 /13 1- İngiltere: 106.624

5 /13 2- İtalya: 93.043

6 /13 3- İspanya: 88.595

7 /13 4- Almanya: 83.331

8 /13 5- Fransa: 69.379

9 /13 6- Hollanda: 65.149

10 /13 7- Portekiz: 61.366

11 /13 8- Belçika: 54.750

12 /13 9- Çekya: 43.300