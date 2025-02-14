Fenerbahçe kazandı Galatasaray yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turu ilk maçını oynadı. Sarı-lacivertliler kazanırken sarı-kırmızılılar ise mağlup oldu. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe haftayı galibiyetle, Galatasaray ise mağlubiyetle kapadı.
Play-off turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
1- İngiltere: 106.624
2- İtalya: 93.043
3- İspanya: 88.595
4- Almanya: 83.331
5- Fransa: 69.379
6- Hollanda: 65.149
7- Portekiz: 61.366
8- Belçika: 54.750
9- Çekya: 43.300
10- Türkiye: 42.900