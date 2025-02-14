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Fenerbahçe kazandı Galatasaray yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum

Fenerbahçe kazandı Galatasaray yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum

09:5214/02/2025, vendredi
G: 14/02/2025, vendredi
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turu ilk maçını oynadı. Sarı-lacivertliler kazanırken sarı-kırmızılılar ise mağlup oldu. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe haftayı galibiyetle, Galatasaray ise mağlubiyetle kapadı.

Play-off turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

1- İngiltere: 106.624

2- İtalya: 93.043

3- İspanya: 88.595

4- Almanya: 83.331

5- Fransa: 69.379

6- Hollanda: 65.149

7- Portekiz: 61.366

8- Belçika: 54.750

9- Çekya: 43.300

10- Türkiye: 42.900

#UEFA
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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